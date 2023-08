Opvallend: Mads Pedersen voorspelde de uitslag in de Ronde van Denemarken: "Ongelooflijk dat het gebeurd is"

In de Ronde van Denemarken heeft Lidl-Trek met een straf nummer uitgepakt. Ze eindigden op 1 en 2 en namen afstand in het klassement.

Lidl-Trek was heel bedrijvig in de 3e rit in de Ronde van Denemarken. Met Mads Pedersen en Mattias Skjelmose had het 2 sterke troeven.

Op zo'n 25 km van de streep ging Pedersen in de aanval. Hij reed solo voor een achtervolgende groep met onder meer Skjelmose uit. In het slot liet Skjelmose zijn medevluchters achter en haalde hij Pedersen nog bij. Op de slotklim in Vejle liet Skjelmose Pedersen nog achter.

Zo won Skjelmose de 3e etappe en Pedersen werd 2e. Achteraf lachtte Pedersen via de teamkanalen: "Voor de etappe lachtte ik dat Skjelmose en ik in deze etappe op 1 en 2 zouden eindigen, maar het gebeurde echt en dat is ongelooflijk."

Ook heeft Skjelmose de leiderstrui in Denemarken. Hij heeft 10 seconden voorsprong op Pedersen. De rest staat al op grotere afstand. Magnus Cort staat op 49 seconden 3e.