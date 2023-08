Remco Evenepoel als reden? 'INEOS Grenadiers ziet 2 versterkingen, waaronder een ploegmaat van Wout Van Aert, niet komen'

Tobias Foss en Carlos Verona gaan dan toch niet naar INEOS Grenadiers. Dat melden Noorse en Spaanse media. Ze zien Remco Evenepoel als een van de redenen.

De transfer van Tobias Foss naar INEOS Grenadiers was volgens het Noorse Landevei zo goed als rond, maar in laatste instantie is die nog afgesprongen. Zo zal de Noor een ander team moeten zoeken, want het staat al vast dat hij Jumbo-Visma zal verlaten. Uno-X was eerst ook een optie, maar hij bleek te duur.

Ook leek Carlos Verona naar het Britse team te gaan, maar volgens Marca gaat ook die transfer niet door. Verona zou bij Movistar dan toch blijven en voor een 6e seizoen verlengen.

Volgens die media zou Remco Evenepoel een van de redenen zijn dat de 2 transfers niet doorgaan. Er zijn al maanden geruchten over zijn transfer naar INEOS Grenadiers, maar hij ontkent al even lang.