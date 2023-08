Indrukwekkende Mads Pedersen vernedert iedereen in slottrijdrit in Denemarken en slaat nog dubbelslag

In de Ronde van Denemarken stond op de vijfde en de laatste dag een tijdrit van 16 kilometer op het programma. De Deen Mads Pedersen vermorzelde alles en iedereen en sloeg een dubbelslag.

Na vier dagen in de Ronde van Denemarken droeg Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) de leiderstrui, hij had slechts 4 seconden voorsprong op zijn ploegmaat Mads Pedersen. Florian Vermeersch verdedigde zijn 5de plaats in het klassement.

Toch was het de Nederlander Daan Hoole (Lidl-Trek) die de eerste richttijd neerzette aan de finish. Maar de Noorse kampioen Søren Wærenskjold (Uno-X) deed nog eens bijna 11 seconden af van de tijd van de Nederlander.

Mads Pedersen imponeert

Maar tegen Mads Pedersen, op het WK in Glasgow nog vierde, was niemand opgewassen. De Deen verpulverde al de tijden van Wærenskjold bij de tussenpunten en deed aan de finish nog eens 24 seconden af van de tijd van de Noor. Skjelmose werd door Pedersen op 44 seconden geplaatst.

Pedersen wint zo voor de tweede keer in zijn carrière de Ronde van Denemarken, de eerste keer was in 2017. Zijn ploegmaat Skjelmose eindigt tweede op 41 seconden, Magnus Cort maakt het volledige Deense podium compleet. Florian Vermeersch verdedigde knap zijn vijfde plaats.

Results powered by FirstCycling.com