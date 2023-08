Jasper De Buyst lacht met voorstel van Victor Campenaerts: "Er zijn wilde plannen"

Jasper De Buyst stond in de Druivenkoers opnieuw op het podium. Zijn vierde derde plaats van het seizoen en de tweede in een paar dagen.

Lotto Dstny zat in een ideale positie in de finale van de Druivenkoers. Campenaerts zat vooraan met de snellere Tiller die hij de kop kon opdringen doordat De Buyst in de achtervolgende groep een van de snelsten was.

Campenaerts klopte Tiller, die uit zijn klikpedaal schoot, in de sprint, De Buyst was de snelste van de achtervolgende groep. En zo stond Lotto Dstny met twee man op het podium.

Aan zelf winnen dacht De Buyst niet. "Ik trok vol de kaart van Victor en probeerde niemand meer te laten gaan. Maar uiteindelijk hebben we ons alle twee in een zetel kunnen zetten", zei De Buyst bij Sporza.

Podcast in de pijplijn?

Campenaerts liet in zijn interview achteraf nog vallen dat hij nadenkt over een podcast samen met De Buyst. Tijdens de Tour hadden de twee een vlog en die viel wel in de smaak, waardoor ze aan een vervolg denken.

"Er zijn ergens wel wilde plannen", lachte De Buyst. "Maar een podcast is natuurlijk wat meer werk dan een vlog. Misschien is vandaag een opportuniteit voor een eerste aflevering, maar we zullen wel zien. We hebben eerst iemand nodig die ons bijstaat en faciliteert en dan zullen we verder kijken."