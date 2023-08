Julie De Wilde kan topvorm net niet verzilveren in Konvert Koerse met tweede zege op rij

Geen twee op een rij voor Julie De Wilde in Konvert Koerse. De Poolse Daria Pikulik (Human Powered Health) was net iets sneller in de sprint.

Julie De Wilde toonde zich op het voorbije WK in Glasgow sterk met een bronzen medaille in het tijdrijden bij de beloften en een vierde plaats in de wegrit bij de beloften. En die vorm probeerde ze te verzilveren in Konvert Koerse in Kortrijk.

Twee dagen na haar 4de plaats in de wegrit bij de beloften was De Wilde alweer in België aan de slag, ze werd toen tiende in de GP Yvonne Reynders in Herentals. Daar werd Sanne Cant tweede in de sprint.

En ook in Konvert Koerse toonde Cant zich. Met een lange solo brak ze de koers open, maar die eindigde echter al op drie ronden van het einde, waardoor een massasprint onvermijdelijk bleek. De Poolse Daria Pikulik was daarin net iets sneller dan De Wilde.

🏆 Daria Pikulik wins Konvert Koerse!



Victory number 3 in 2023 for Daria 🔥#KonvertKoerse pic.twitter.com/Hux3orR9uq — Human Powered Health Cycling (@hphcycling) August 18, 2023

