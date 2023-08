Victor Campenaerts heeft mooie verklaring voor zijn zegegebaar en doet hartverwarmende oproep aan fans

Victor Campenaerts heeft eindelijk zijn eerste ritzege van het jaar te pakken. In de Druivenkoers klopte hij de Noor Ramus Tiller in de sprint.

De laatste overwinning van Victor Campenaerts was al meer dan een jaar geleden, maar in de Druivenkoers kon hij zijn goede vorm van de laatste weken toch eens verzilveren. Hij klopte in de sprint de Noor Rasmus Tiller.



Campenaerts geraakte in het slot weg met zijn ex-ploegmaat van bij Qhubeka, Rasmus Tiller, en Campenaerts nam bewust niet meer over in de laatste twee kilometer. Tiller is op papier veel sneller en Campenaerts had De Buyst nog in de achtervolgende groep. De Noor schoot nog uit zijn klikpedaal en Campenaerts pakte de zege.

Zegegebaar met een betekenis

Tiller en Campenaerts hadden wel iets afgesproken over het zegegebaar, de hand met vijf vingers, verwijzend naar het project van zijn oude ploeg Qhubeka, dat fietsen doneert aan kinderen in Afrika. En Campenaerts deed nog een oproep aan het publiek.



"Hier betekent fietsen entertainment op zaterdagnamiddag, maar met Qhubeka breng je fietsen in Afrika en dat kan de toekomst van kansarme kinderen veranderen. Massaal doneren, dat doe ik ook."