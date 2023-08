Victor Campenaerts klopt pechvogel Rasmus Tiller en verzilvert topvorm in Druivenkoers

Lotto Dstny heeft zijn favorietenrol in de Druivenkoers helemaal waargemaakt. Victor Campenaerts maakte het zegegebaar, Jasper De Buyst werd derde.

Een kopgroep van vijf renners werd op zo'n 80 kilometer van de streep al gegrepen. Bijna meteen daarna ging een kopgroep van maar liefst 21 renners ervan door, Lotto Dstny was goed vertegenwoordigd met maar liefst vijf renners. Initieel zonder Campenaerts, maar hij knalde nog naar de groep toe.

Uit die groep ontsnapten nog Rory Townsend (Bolton Equities), De Buyst (Lotto Dstny), Lionel Taminiaux en Dries De Bondt (beiden Alpecin-Deceuninck). Zij gingen met z'n vieren de slotronde in met een voorsprong van zo'n 30 seconden.

Maar de vier zouden niet strijden om de zege en werden nog gegrepen. In het slot konden Tiller en Campenaerts wegrijden uit de kopgroep. De snelle Noor was favoriet in de sprint met twee, maar Tiller schoot uit zijn klikpedaal en Campenaerts profiteerde. Jasper De Buyst snelde bij de achtervolgers nog naar plek drie.

Voor Victor Campenaerts is het zijn eerste zege van het seizoen. Zijn laatste overwinning was al van augustus vorig jaar geleden, toen hij de Tour of Leuven won. In die koers werd Campenaerts afgelopen dinsdag nog zesde.

