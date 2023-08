Topfavoriet in de Ronde van de Toekomst en ploegmaat van Wout Van Aert moet meteen opgeven

In de Ronde van de Toekomst was er in de openingsrit meteen een massale valpartij. Johannes Staune-Mittet was een van de zwaarste slachtoffers. Hij moest opgeven. Jumbo-Visma liet weten dat hij enkele wondes had.

🇫🇷 #TourdelAvenir



Unfortunately, Johannes had to abandon the Tour de l'Avenir with some wounds after a massive crash in the first stage. We wish him a speedy recovery.



Colby crashed as well, but he was able to continue the race. 🍀