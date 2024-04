Van Aert-loze periode laat sporen na, Visma-Lease a Bike heeft er stilaan genoeg van maar blijft meer zalven dan slaan

Ze hadden bij Visma-Lease a Bike Wout van Aert ongetwijfeld veel meer willen inzetten dan tot dusver het geval kon zijn in 2024. De ploeg lijkt in zijn geheel in een dipje te zitten.

De geel-zwarte brigade is het de laatste jaren gewend om het merendeel van de koersen grotendeels te domineren. Het krijgt nu met een heel andere periode te maken. Sinds de valpartij van Wout van Aert in Dwars door Vlaanderen was het toch eerder tweede viool spelen in de voorjaarsklassiekers. Dat is uiteraard niet fijn.

Ook andere renners als Laporte en Van Baarle die in die koersen wel wat in hun mars hebben sukkelden immers met kwaaltjes. Er komt nu weer een andere fase aan, met ook een ander type renners. Visma-Lease a Bike probeert de pagina om te slaan in de Ronde van Romandië, maar dat lukt toch niet echt bijster goed.

PLOEG VAN AERT WIL REAGEREN NA KLASSIEKERS

Het doet ook daar niet mee voor de prijzen. Zeker de tijdrit in en rond Oron was een tegenvaller, aangezien niemand van de ploeg bij de eerste 25 eindigde. "Qua uitslag hadden we er misschien wat meer van verwacht, maar de mannen hebben hun best gedaan", wil Grischa Niermann niet te streng zijn op de Visma-site.

"Zeker Koen Bouwman, Johannes Staune-Mittet en Jan Tratnik hebben de tijdrit naar behoren gereden. Een tijdrit is altijd eerlijk en dit is de plek waar we op dit moment staan", aldus een realistische ploegleider. In het klassement heeft de Nederlandse formatie na drie dagen geen enkele renner in de top twintig.

VISMA-LEASE A BIKE MOET NU SCOREN VANUIT VLUCHT

Al biedt dat misschien ook mogelijkheden in de koninginnenrit. "We zullen kijken wat er mogelijk is vanuit de vlucht, al verwacht ik niet dat de aanvallers veel ruimte gaan krijgen. We gaan hoe dan ook ons uiterste best doen om een mooi resultaat neer te zetten."