Nu al discussie over isolatie Evenepoel: Thomas De Gendt neemt het op voor één Wolfpack-helper in het bijzonder

Kan de tegenstand de isolatie van Remco Evenepoel tot stand brengen? Aan de Wolfpack alleszins om hiervoor te waken. Onddertussen krijgt één van de renners van Soudal Quick-Step alvast de steun van een landgenoot uit een ander kamp.

Verschillende selecties van topploegen voor de Vuelta zijn reeds binnengestroomd. Bij teams als Ineos, Jumbo-Visma, Soudal Quick-Step en UAE is het huiswerk al af. Zo kan ook vergeleken worden welke kopmannen nu het best omringd zullen worden.

Een Twitteraccount maakte zich al zorgen voor de vooruitzichten hieromtrent voor Remco Evenepoel. "Remco zou heel gemakkelijk geïsoleerd kunnen zitten in een peloton met nog 5 renners van UAE, 8 van Jumbo, 4 van Bora, 5 van Ineos..." Een interessante stelling die reeds op sociale media te lezen valt.

Thomas De Gendt reageerde hierop en toont veel vertrouwen in de kunsten van één van Remco's helpers. "Heb wat vertrouwen in Louis Vervaeke", schreef de renner van Lotto Dstny. Vervaeke kon het gebaar appreciëren. De goede band tussen beiden is geen geheim. De Twitter-gebruiker in kwestie keerde ook al grotendeels op de stappen terug.