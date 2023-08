Puck Moonen laat na stalking van haar horen over andere problematiek: "Geen gelukkige periode, kwam voort uit angst"

Wanneer Puck Moonen van zich laat horen, is dat geregeld voor een straf verhaal. Haar stalking kwam een paar maand geleden aan bod. Inmiddels zit ze met haar gedachten weer bij de koers, maar ook sommige aspecten van de sport zijn lang niet evident om mee om te gaan.

In juni deelde Puck Moonen op haar Instagrampagina al hoe ze gestalkt werd door een mentaal zieke vreemde. Via hetzelfde socialemediakanaal geeft ze de wielrenster in zich een stukje bloot. "Hoe ik mij vroeger gedroeg rond training, kwam grotendeels voort uit angst", bekent de 27-jarige Nederlandse.

"Angst om minder te doen dan anderen, angst om te falen, angst om geen calorieën te verbranden. De hele tijd dat ik koerste voor profploegen had ik geen gezonde relatie met voeding of training. Ik begon het pas nadien te beseffen en te veranderen. Erop terugblikkend was het geen gelukkige periode", aldus de voormalige Lotto-renster.

"Mijn mentale gezondheid op de eerste plaats zetten heeft het voorbije jaar veel antwoorden gegeven over waarom de dingen niet of maar tijdelijk lukten." Moonen hoopt nog meer over zichzelf te leren en door het delen van haar verhaal een positieve impact uit te oefenen op anderen.