Zdenek Stybar ging door ontzettend zware periode en vertelt openlijk over de 'vier slechtste maanden uit zijn leven'

Zdenek Stybar heeft het dit jaar al ontzettend zwaar gehad. 'De vier slechtste maanden uit zijn leven', noemt de Tsjech het zelfs.

Een geknelde liesslagader beperkte hem enorm op fysiek vlak en uiteindelijk moest hij onder het mes gaan. "Laten we zeggen dat ik vorig jaar op één been koerste. Voor de operatie kon ik mijn training en intervals doen zoals gewenst, maar in koers kon ik niet reageren. Het was zoals benen die worden afgesneden", zegt Stybar aan VELO.

OP ZIJN EENTJE TRAINEN

De operatie werd ingepland na de Amstel Gold Race. Nadien was het revalideren geblazen. "Het was een lange periode van herstellen en op mijn eentje trainen. Het was een lastige periode voor mij, met ook pech op persoonlijk vlak. Het waren de vier slechtste maanden uit mijn leven."

Daaraan zie je hoe belangrijk de sport voor hem is. "Ik heb nog nooit in mijn leven vier maanden zonder sport gezeten." De voorbije week pas maakte Stybar in de Arctic Race of Norway zijn wederoptreden. De ex-renner van Quick-Step hoopt bij Jayco AlUla zijn aflopend contract te kunnen verlengen, al is dat momenteel onzeker.