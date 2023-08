UAE Team Emirates dient Jumbo-Visma en Evenepoel van antwoord met superploeg voor de Vuelta

Komende zaterdag gaat de Vuelta van start in Barcelona met een ploegentijdrit. Naast Jumbo-Visma levert ook UAE Team Emirates een topteam af.

De Vuelta kan rekenen op een bijzonder sterk deelnemersveld. Met onder meer Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, Geraint Thomas, Enric Mas en Aleksandr Vlasov staan bijna alle toppers aan de start.

En daar doet UAE Team Emirates nog een schepje bovenop. Met Juan Ayuso en Joao Almeida heeft de ploeg uit de Emiraten de nummer drie en de nummer vijf van vorig jaar in zijn rangen. Jay Vine, vorig jaar nog tweevoudig ritwinnaar voor Alpecin-Deceuninck, is er ook bij.

Naast die drie staan ook Marc Soler, Finn Fischer-Black, Ivo Oliveira en Rui Oliveira aan de start in steun voor de kopmannen. Juan Sebastian Molano krijgt dan weer zijn kansen in de enkele sprints die er zijn in deze Vuelta.

Naast Jumbo-Visma lijkt de ploeg uit de Emiraten op papier de sterkste, ook al moeten ze het in deze Vuelta zonder superkopman Tadej Pogacar doen. Maar ook zonder de Sloveen willen ze vol voor eindwinst gaan.