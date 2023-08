🎥 Fransman slaat dubbelslag in de Poitou-Charentes, nieuwe ereplaatsen voor de Belgen in de Ronde van de Toekomst na een ingekorte etappe

Paul Penhoët heeft de 2e etappe in de Tour de Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine gewonnen. Ook pakte hij de leiderstrui. In de Ronde van de Toekomst werd de etappe ingekort en won de Zwitser Fabio Christen.

In de Tour de Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine stonden we al voor de 2e etappe, maar die werd ontsierd door een valpartij met de opgave van Thibaut Pinot tot gevolg. Zo eindigde zijn laatste koers op Franse bodem in mineur. Volgens de organisatie had hij geen breuken opgelopen.

Een vroege vlucht van 6 renners kreeg zo'n 3 minuten voorsprong, maar ze werden tijdig gegrepen. Zo gingen we naar een sprint op de hellende aankomst in Bressuire. Daarin stond er geen maat op Paul Penhoët en pakte zelfs 2 extra seconden. Zo boekte hij zijn 2e profzege en nam hij ook de leiderstrui over.

Ook was er de 4e etappe in de Ronde van de Toekomst. Daar stond een etappe op het menu, waar het voortdurend op en af ging. De aankomst lag in Evaux-les-Bains, maar daar werd er door de extreme warmte het hitteprotocol uitgevoerd. Zo werd de laatste lokale ronde ingekort.

In de finale Isaac Del Toro en de Nederlandse kampioen bij de beloften Pepijn Reinderink een gooi naar de dagzege, maar de slotklim naar Evaux-les-Bains was er teveel aan. Reinderink moest bij de Mexicaan lossen en vanuit het peloton schoot de Zwitser Fabio Christen weg.

Op de top op zo'n 800 meter van de streep had Christen een kleine bonus en die kon hij tot aan de finish net houden. Het peloton kwam te laat. Del Toro werd nog net 2e. Onze landgenoten William Junior Lecerf en Lars Craps eindigden respectievelijk op plaatsen 5 en 6. De Deen Simon Dalby is de nieuwe leider in de Ronde van de Toekomst.