Jordi Meeus maakt na zijn stunt op de Champs-Elysées staat met twijfels voor zijn rentree

Jordi Meeus herneemt in de Renewi Tour. Het is zijn 1e officiële koers sinds zijn zege op de Champs-Elysées. Al weet hij niet helemaal waar hij momenteel staat.

Het was een stunt van formaat. Jordi Meeus won als debutant op de Champs-Elysées en klopte groene trui Jasper Philipsen. Zo werd de Tour de France van BORA-hansgrohe goedgemaakt.

Nadien reed Meeus de criteriums van Aalst en Roeselare en werd hij van hot naar her gestuurd. Vervolgens was hij in Girona op vakantie. "Ik had wel mijn fiets bij, maar het was eerder vakantie dan training", zei hij bij Het Nieuwsblad.

"Pas de laatste week begint alles weer te lopen en komen de trainingen op gang", ging Meeus verder. "De voorbije periode hebben alles behalve als profsporter geleefd, maar ik voel wel dat de power en de vorm klaarzitten. Al is het nog niet wat het moet zijn."

In de Renewi Tour zal Meeus hernemen. Daar zal hij tegen onder meer Arnaud De Lie, Jasper Philipsen, Elia Viviani, Olav Kooij, Tim Merlier, Dylan Groenewegen en Sam Welsford sprinten. "Het valt af te wachten of dat beperkt aantal trainingen voldoende zal zijn", besloot Meeus.