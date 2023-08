CEO van Lotto Dstny windt geen doekjes om de toekomst van verguisde Caleb Ewan bij de ploeg

De kans dat Caleb Ewan volgend seizoen nog voor Lotto Dstny rijdt, lijkt met de dag kleiner te worden. Maar is er nog dat contract tot eind 2024.

Caleb Ewan ruilde in 2019 Mitchelton-Scott voor toen nog Lotto Soudal. Maar vijf jaar later lijkt het huwelijk te stranden. Er was al frictie met lead-out Jasper De Buyst en de opgave van Ewan in de Tour lijkt de druppel te gaan worden.

CEO Stéphane Heulot windt er geen doekjes om als het gaat over de toekomst van Ewan bij Lotto Dstny. "We gaan hem niet tegenhouden als hij wil vertrekken, maar het is aan zijn makelaar om een ander team te vinden. Dat is geen makkelijke klus", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Tot elkaar veroordeeld?

Er lijkt ook niet meteen een ander team klaar te staan om het contract van Ewan over te nemen. Als de Australiër geen nieuw team vindt, dan zijn Ewan en Lotto Dstny ook in 2024 tot elkaar veroordeeld.

Ewan zal dan het vertrouwen moeten terugwinnen van zijn ploegmaats, wat niet eenvoudig zal zijn. Al beseft ook Heulot dat hij daarin zijn rol zal moeten spelen. "Ik wil daar mijn best voor doen, maar dan moet hij daar ook in mee willen. Ik heb niets tegen Caleb, maar ik stoor me wel aan zijn gedrag. Er zijn bepaalde dingen die we niet kunnen accepteren."