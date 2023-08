Lefevere wilde wel, maar beet in het zand: Arnaud De Lie verklaart waarom hij Lotto Dstny verkiest

Arnaud De Lie verlengde woensdag zijn contract tot eind 2026 bij Lotto Dstny. Al waren er ook kapers op de kust.

Volgens Het Nieuwsblad was er ook interesse van UAE Team Emirates en vloog Patrick Lefevere zelfs met een helikopter naar Luxemburg om met De Lie te spreken. Maar De Lie blijft Lotto-Dstny dus gewoon trouw.

"Het project dat Kurt Van de Wouwer en Stéphane Heulot me voorstelden, trok me over de streep", zegt De Lie. "De sfeer en de ploegmaats speelden daar een grote rol in. Het is alleen jammer dat Frederik Frison vertrekt, maar dat is hem gegund."

Ook voor CEO Stéphane Heulot is de contractverlenging van De Lie bijzonder belangrijk. Zo kunnen de ploeg en De Lie samen groeien. "Op die manier krijgt niet alleen Arnaud alle groeikansen, maar gaat ook de ploeg erop vooruit."

De Lie werd dit jaar al tweede in de Omloop Het Nieuwsblad, zesde in Dwars door Vlaanderen en zevende in de Brabantse Pijl. In die klassiekers wil hij volgend jaar al meedoen voor de zege. Monumenten zoals de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix lijken nog te hoog gegrepen.