Ploegmaat Jonas Rickaert onthult wat zege van Jasper Philipsen nog indrukwekkender maakt: "Gefeliciteerd"

Jasper Philipsen sprintte in de eerste etappe van de Renewi Tour naar zijn elfde zege van het seizoen. En dat deed de Vlam van Ham dan nog eens op een platte band.

Iets meer dan een maand na zijn triomf in de Tour, met vier ritzeges en het groen, knoopte Philipsen in de Renewi Tour weer aan met een zege. Hij kwam uit het wiel van De Lie en klopte Merlier en Kooij uiteindelijk makkelijk.

Ploegmakker Jonas Rickaert toonde enkele uren na de koers nog eens hoe straf de zege van Philipsen wel was. Hij sprintte namelijk op een band die bijna helemaal plat was. "Gefeliciteerd", schreef Rickaert gevolgd door een lachende emoji.

Philipsen start donderdag als laatste in de individuele tijdrit in de Renewi Tour. In een biljartvlakke tijdrit in en rond Sluis van zo'n 14 kilometer verdedigt hij twee seconden op Covi, vier op Merlier, vijf op Rutsch en zes op Kooij. Al de rest volgt op tien seconden.

🚴🇧🇪 | Alle grote namen mengen zich in de strijd, maar de allergrootste sprinter van het moment wint. Er staat nog altijd geen maat op Jasper Philipsen ! 🙌🙌 #RenewiTour 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/FqDqFhilD9 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 23, 2023