Van een stunt gesproken: dit wordt de laatste koers van Peter Sagan in België

Peter Sagan zwaait na dit seizoen af als profwielrenner. De Slowaak komt ook nog eens naar België.

Peter Sagan kondigde in januari van dit jaar al aan dat hij eind dit jaar stopt met profwielrennen. Hij wil zich in 2024 focussen op het mountainbiken en deelnemen aan de Olympische Spelen van Parijs.

De Ronde van Vlaanderen was tot nu toe de laatste koers in België van Peter Sagan, maar er komt er toch nog één bij. Zo heeft het dernycriterium van Wetteren de drievoudige wereldkampioen op de weg kunnen strikken, dat meldt Het Nieuwsblad.

Feestje bouwen in de viptent

Dat criterium wordt op 4 september gereden en wordt zo de laatste wedstrijd van Sagan op Belgische bodem. De organisatie kon Sagan strikken door zijn connecties aan te spreken, dat zegt medeorganisator Olivier Van Alboom.

"Oud-renner Laurens De Vreese, die in ons bestuur zit, kent Peter via zijn soigneur, en de beste vriend van Sagan, Oscar Gatto, reed ooit al in Wetteren mee. Hij heeft zich hier enorm geamuseerd, en hij heeft gezien dat alles piekfijn georganiseerd is."

Met de komst van Sagan, worden nu zo'n tienduizend toeschouwers verwacht. "Nu Peter Sagan komt, zal Wetteren te klein zijn. Nadien wil hij een feestje bouwen in de viptent",zegt Van Alboom nog.