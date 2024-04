Zijn fans wrijven zich al in de handen: zit een opzienbarende comeback van Peter Sagan er aan te komen?

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Peter Sagan heeft vele fans over de hele wereld. Gaat hij hun droom waarmaken door een comeback te maken in het wegwielrennen?

U kent de situatie van de zevenvoudig winnaar van het puntenklassement in de Tour de France wel. Peter Sagan is eind 2023 gestopt met wegwielrennen om zich te gaan toeleggen opp het laatste grote doel uit zijn wielercarrière: de Olympische Spelen 2024, waar hij aan zal deelnemen in het mountainbiken.

Sindsdien had de Slovaak ook wat te maken met hartproblemen, maar die lijken gelukkig van de baan. In die mate zelfs dat de drievoudig wereldkampioen zich mogelijk weer aan een profkoers op de weg gaat wagen. De Ronde van Hongarije pakt uit met een grote verrassing bij het aankondigen van zijn voorlopige startlijst.

SAGAN GROTE VERRASSING IN HONGARIJE

Daar prijkt immers ook de naam op van ene Peter Sagan. Hij zou niet deelnemen namens Total Direct Energie. Die verbintenis is volledig stopgezet en de Franse formatie is overigens in Hongarije ook niet aanwezig. Sagan zou het rugnummer 185 opspelden als renner van het Pierre Baguette Cycling Team.

Dat is een een continentale ploeg uit Slovakije. Eind 2023 geraakte al het plan bekend om eventueel voor Pierre Baguette Cycling Team nog enkele wegkoersen mee te pikken en daar lijkt Sagan zich dus effectief aan te houden. De wielerfans die hem dolgraag nog een keertje bezig zien moeten wellicht niet lang meer geduld tonen.

SAGAN MAAKT FANS NOG EEN KEERTJE BLIJ

De Ronde van Hongarije begint immers op woensdag 8 mei en duurt tot en met zondag 12 mei. Het blijft wel afwachten, want momenteel gaat het dus enkel om de voorlopige startlijst die de organisatie kan voorstellen.