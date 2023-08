🎥 Sam Welsford klopt Kooij en sprintkoning Philipsen in de Renewi Tour met ultieme sprint

In de Renewi Tour heeft de Australiër Sam Welsford de vierde rit gewonnen. Hij was in de massasprint iets sneller dan Olav Kooi en Jasper Philipsen.

In de heuveletappe in de Vlaamse Ardennen pakte Tim Wellens vrijdag de leiderstrui over, hij verdedigde een voorsprong van 24 seconden op Yves Lampaert en 26 seconden op Florian Vermeersch. De vierde etappe tussen Beringen en Peer was net geen 180 kilometer lang en met net geen 400 hoogtemeters ook niet erg lastig. De vier Belgen Desal, Van Poucke, Robeet en Bonneau reden al snel weg. Veel voorsprong kregen ze echter niet en al op 60 kilometer van de streep werden ze alweer gegrepen na een aanval van Jasper Philipsen. Veel leverde dat niet op en het bleef windstil in het peloton tot aan de groene kilometer. Daar pakten vooral renners buiten de top vijf de seconden. Welsford klopt Philipsen en co De treintjes werden op de rails gezet, maar een zware val van op zo'n 8 kilometer van de streep verstoorde die nog. Leider Wellens en de sprinters konden wel ontsnappen. Rickaert ging met Philipsen in zijn wiel de laatste kilometer in. Een val rond de 20ste positie, met onder meer Démare, zorgde opnieuw voor een breuk. De Buyst zette De Lie perfect af, maar net als in de eerste rit viel hij stil. Welsford kwam er nog op en over, hij klopte Kooij en Philipsen, Merlier en De Lie werden vierde en vijfde. Wellens blijft leider. 🚴🇧🇪 | Sprinten dus, zoals aangekondigd, in Peer! En de winnaar is? Sam Welsford! 🇦🇺 #RenewiTour



