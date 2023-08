Madis Mihkels (20) schenkt Intermarché-Circus-Wanty de zege in Duitsland, Hermans in de top drie

In de derde etappe van de Ronde van Duitsland moesten de renners net geen 180 kilometer afleggen tussen Arnsberg en Essen. Een groepje van zo'n drie renners reden al snel weg, maar het peloton was nooit veraf en de vluchters werden al op 70 kilometer van de streep gegrepen.

Er ontstond daarna een nieuwe vlucht met Grellier en Gogl, maar ook zij hielden het niet lang vol. De Fransman Anthony Turgis viel op 30 kilometer van de streep nog aan, maar ook hij kon de massasprint niet vermijden.

Sam Bennett en Danny van Poppel draaiden de rollen eens om, de Ier trok de sprint aan voor de Nederlander. Maar de jonge Est Madis Mihkels (20) van Intermarché-Circus-Wanty verraste Van Poppel door eerder zijn sprint in te zetten en zijn eerste profzege te pakken.

Van Poppel werd tweede, Quinten Hermans sprintte nog naar plek drie. Ilan Van Wilder blijft leider, zondag staat er nog één rit op het programma.

Fix : SECOND pro win for Madis Mihkels, as Tour of Estonia stage win from last year was the first one. Great sprint by him! #DeineTour pic.twitter.com/HoZuXDqmIA