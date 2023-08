Nieuwe wending in dopingzaak van Jumbo-Visma-renner kan drastische gevolgen hebben

Het Duitse Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar Jumbo-Visma-renner Michel Hessmann. Er heeft ook een huiszoeking plaatsgevonden bij de Duitser.

Dat er een onderzoek is gestart en er een huiszoeking heeft plaatsgevonden, is bevestigd aan de NOS. "Het vooronderzoek richt zich uitsluitend op de genoemde persoon (Hessman dus, nvdr.) en niet op anderen", zegt het Duitse Openbaar Ministerie.

"Of dit tot een strafvervolging zal leiden, is nu nog open en hangt af van de onderzoeksresultaten. De verdachte zal gehoord worden voordat een finaal oordeel volgt. Het is aan hem om zijn onschuld aan te tonen."

Dat het Duitse Openbaar Ministerie een onderzoek heeft gestart, is omdat het toedienen en gebruiken van doping sinds 2015 strafrechtelijk vervolgd kan worden. Renners die betrapt en veroordeeld worden, kunnen een maximale celstraf van drie jaar en een geldboete krijgen.

Huiszoeking

Op 16 augustus, de dag dat Jumbo-Visma reageerde op de dopingzaak, vond in de regio Freiburg, waar Hessmann woont, een huiszoeking plaats. Er werden geen dopingmiddelen gevonden, maar er werden wel gsm's en laptops in beslag genomen.

Bij Jumbo-Visma zijn ze op de hoogte van de huiszoeking. "Maar we weten op dit moment niet meer dan toen en wachten de uitkomsten af. Noch de Duitse justitie, noch de Duitse dopingautoriteit heeft zich bij ons gemeld voor informatie of vragen."