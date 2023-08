Nog zes keer in actie, maar op Muur van Geraardsbergen zoeken ze sowieso wel opvolger voor Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel heeft goed nieuws: liefst zes keer komt hij nog in actie. Op de Muur van Geraardsbergen zullen ze zijn regenboogtrui dit jaar alvast nog niet in zijn blinken.

Het resterende programma van Mathieu van der Poel in het wegseizoen is onlangs bekendgeraakt. Op 3 september zal VDP aan de start verwacht worden van de Bretagne Classic. Daarna mogen ook de GP Fourmies, GP van Wallonië, Primus Classic, Circuit Franco-Belge en Parijs-Tours de kersverse wereldkampioen verwelkomen.

MET BROER OP PODIUM IN 2022

Een eendagskoers die hem niet kon strikken, is de Muur Classic, die komende woensdag op de kalender staat. Deze wedstrijd droeg vorig jaar nog de naam Stadsprijs Geraardsbergen. Mathieu van der Poel won de laatste editie onder deze naam, met een voorsprong van 54 seconden op zijn broer David.

Het was al opmerkelijk dat een nationale koers de bekendste Van der Poel op zijn deelnemerslijst had staan. De Muur Classic is wel een UCI-koers, maar eentje van de 1.2-categorie. Daar kon de man in de regenboogtrui zich nu niet voor vrijmaken. Zonder hem zal woensdag de iconische Muur van Geraardsbergen drie keer beklommen worden.