Wout van Aert voegt nog extra Belgische koers toe aan programma als voorbereiding op EK

Wout van Aert onthulde al een groot deel van zijn programma voor de rest van het seizoen. Maar daar komt nu nog een koers bij.

Van Aert debuteerde vorig weekend in een gravelkoers in Houffalize en won die ook meteen met 9 minuten voorsprong. Daarmee kwalificeerde Van Aert zich ook meteen voor het WK gravel op 8 oktober in Veneto.

Vanaf zondag neemt Van Aert deel aan de Ronde van Groot-Brittannië. Daar zal hij een week koersen en vooral de sprint aantrekken voor de Nederlander Olav Kooij. Zelfs zal Van Aert voor het klassement gaan.

Belgische koers op programma

Daarna zal Van Aert ook het EK op de weg rijden op 24 augustus. Maar om geen twee weken zonder koers te zitten heeft Van Aert nog een koers aan zijn programma toegevoegd. "Na de Tour of Britain rijd ik ook de Primus Classic" (dit jaar de SUPER 8 Classic, nvdr.), zegt Van Aert bij HLN.

"Nadien volgt het EK op de weg. Een mooi doel. Het parcours in Drenthe moet mij liggen en het is toch een mooie trui, die ik graag eens wil dragen", zei Van Aert nog. Het zou naast de Belgische trui op de weg en in het tijdrijden de derde trui zijn voor Van Aert.