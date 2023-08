📷 🎥 Lotte Kopecky probeert het ook zonder fiets: "Nina Derwael, welke score zou je me willen geven?"

Lotte Kopecky durft ook wel eens zonder fiets uit te pakken. Zo waagde ze zich aan de brug met ongelijke leggers, het favoriete toestel van Olympisch kampioene Nina Derwael.

Zondag won Lotte Kopecky voor het eerst in haar regenboogtrui. Ze won de Schaal Sels, dat tegenwoordig een criterium is.

Een dag later bevond Kopecky zich in een turnzaal. Daar stond de brug met ongelijke leggers opgesteld. Dat is het favoriete toestel van Nina Derwael die er in Tokio Olympisch kampioene werd.

Kopecky waagde zich eraan om even aan de bovenste legger te hangen. Op Instagram was ook nog haar goede afsprong te zien. "Hey Nina Derwael, welke score zou je me willen geven", schreef de wereldkampioene erbij. De video kan je hier bekijken.

Al hield Kopecky ook nog een kleine blessure eraan over. Ze had een blaar opgelopen. "Eén minuut aan die legger gehangen. Hoe je dat om elke dag aan zo'n legger te hangen?", richtte zich naar Derwael toe.