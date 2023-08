De sprinterscarrousel gaat verder: BORA-hansgrohe verwelkomt zijn nieuwe sprinter

Sam Welsford is de nieuwe sprinter van BORA-hansgrohe. Dat heeft zijn nieuwe ploeg officieel aangekondigd. Hij komt over van dsm-firminich, dat Fabio Jakobsen al verwelkomde.

In de sprinterswereld zijn we bezig aan een sprinterscarrousel. Bij Soudal Quick-Step was er door de komst van Luke Lamperti en de aanwezigheid van Tim Merlier geen plaats meer voor Fabio Jakobsen. De Nederlander tekende dan voor 3 seizoenen bij dsm-firminich.

Door de komst van Jakobsen vertrok Sam Welsford. In 2 seizoenen bij de profs liet hij al enkele keren zijn snelle benen zien. Hij pakte al 5 profzeges, waaronder de 4e rit in de afgelopen Renewi Tour. Daar klopte hij onder meer Olav Kooij, Jasper Philipsen, Tim Merlier en Arnaud De Lie.

Welsford trekt naar BORA-hansgrohe. Daar zal hij Sam Bennett vervangen. Die er wellicht vertrekt, maar officieel is dat nog niet. "Welsford is een van de snelste sprinters in het peloton als het op pure snelheid aankomt", aldus teambaas Rolf Aldag. "Daarom past hij perfect in ons team, want we willen het aantal seizoenszeges verhogen."