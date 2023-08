Enorm veel lof voor Alpecin-Deceuninck: "Veel aandacht gaat naar Mathieu van der Poel, maar het is niet enkel hij"

Mathieu van der Poel is nog altijd het grote uithangbord van Alpecin-Deceuninck en dat zal er niet op verminderen. Al begint het bij steeds meer mensen te dagen dat er collectief gewoon uitstekend gewerkt wordt bij de Belgische ploeg.

Ook voormalig wielrenner Adam Blythe stelt dat als analist vast bij Eurosport. "Alpecin-Deceuninck heeft al een ongelooflijk jaar gehad. Veel aandacht gaat bij die ploeg naar Mathieu van der Poel, die zich zoals we weten onlangs tot wereldkampioen kroonde. Maar het is niet enkel hij die het doet in die ploeg."

De ambitie die een Van der Poel steevast aan de dag legt, heeft zich uitgespreid naar de hele ploeg. "Naar elke wedstrijd komen ze om een resultaat te halen. Ze hebben altijd een positieve impact op de koers op één of andere manier."

Ook nu weer: Alpecin-Deceuninck is naar de Vuelta gegaan met sprinter Kaden Groves en die pakt prompt twee ritzeges. "Ze zijn gestructureerd en hebben één duidelijk doel", benoemt Blythe de kracht van de ploeg.