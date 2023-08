INEOS Grenadiers komt met specifieke update over Laurens De Plus na zijn operatie in België

Na een valpartij in de ploegentijdrit brak De Plus zijn heup en moest de waardevolle helper voor onder meer Geraint Thomas er de brui aan geven. "Laurens De Plus heeft een succesvolle operatie ondergaan in België aan de breuk in zijn rechterheup", laat zijn ploeg INEOS Grenadiers nu weten.

Nog meer goed nieuws: de renner is ook onmiddellijk naar huis kunnen terugkeren. "Hij is ontslagen uit het ziekenhuis en zal gauw beginnen met het revalidatieproces onder de zorg van de medische staf van onze ploeg", blijven ze het bij INEOS uiteraard opvolgen.

MEDICAL UPDATE: @LaurensDePlus has undergone successful surgical treatment in Belgium on the non-displaced fracture he sustained to his right hip, in a crash on the opening stage of #LaVuelta23.



