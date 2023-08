OFFICIEEL: Sep Vanmarcke begint aan een nieuw hoofdstuk in zijn wielercarrière

Begin juli kreeg Sep Vanmarcke bijzonder slecht nieuws. Er werd littekenweefsel op zijn hart gevonden en daardoor werd hij gedwongen om al op 34-jarige leeftijd te stoppen met koersen.

Al heeft Vanmarcke niet lang moeten wachten om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Hij wordt ploegleider bij Israel-Premier Tech en zal er Dirk Demol vervangen, die bij Lotto Dstny ploegleider wordt.

"Waarschijnlijk zal ik ploegleider worden, maar ik sta ook voor andere functies open. Dat gaan we nog verder bespreken", liet Vanmarcke in een reactie weten.

Ook bij Israel-Premier Tech zijn ze zeer tevreden dat Vanmarcke blijft. Hij speelde de laatste jaren als kopman in het voorjaar al een belangrijke rol binnen het team. Van zijn ervaring wil het team verder gebruik maken.

𝗧𝗵𝗲 𝗻𝗲𝘅𝘁 𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿: 𝗦𝗲𝗽 𝗩𝗮𝗻𝗺𝗮𝗿𝗰𝗸𝗲 𝘁𝗼 𝘀𝘁𝗮𝘆 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗜𝘀𝗿𝗮𝗲𝗹 - 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿 𝗧𝗲𝗰𝗵



It’s with great joy that we can announce that Sep Vanmarcke will continue in the team moving forward, shifting into a staff member role after retiring from… pic.twitter.com/55nbxh8Ubz