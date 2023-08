Remco Evenepoel verklaart zijn tijdverlies in de Vuelta: "Anders dan in Andorra"

Remco Evenepoel heeft in de 6e etappe in de Vuelta 32 seconden verloren. Achteraf gaf hij aan dat hij niet zijn beste dag had en kon met het resultaat nog leven.

Met de 6e rit stond het Vuelta-peloton voor een 2e aankomst bergop. Primoz Roglic viel als 1e van de favorieten aan en Remco Evenepoel moest meteen passen. Uiteindelijk bleven Roglic en ploegmaat Jonas Vingegaard over en samen zetten ze hun concurrenten voor de eindzege op wat achterstand. Evenepoel verloor 32 seconden, maar staat in het klassement nog altijd boven de andere favorieten. "Ik voelde op de slotklim al snel dat mijn benen pijn deden", deed Evenepoel zijn verhaal bij Het Laatste Nieuws. "Ik had geen beste dag en de anderen voelden zich duidelijk beter. Ook zat ik snel in mijn eigen tempo geblokkeerd en kon ik niet versnellen zoals in de rit van Andorra wel nog het geval was." DE VAL KWAM ZWAARDER AAN Nadien herpakte Evenepoel zich en riep hij nog enkele renners op: "Ik ging nog altijd goed vooruit en heb de schade behoorlijk kunnen beperken. Het is niet dat ze meteen een minuut van mij wegreden." Uiteindelijk verloor Evenepoel dus 32 seconden. "Ik ben vooral blij dat ik mijn kop niet heb laten hangen. Het komt er nu op aan mezelf een beetje te herzetten tegen de zware ritten van het weekend", aldus Evenepoel die ook nog meegaf dat de valpartij van maandag een zwaardere tik was.