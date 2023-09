Merijn Zeeman doet plannetje van Jumbo-Visma uit de doeken, maar blijft op zijn hoede voor Evenepoel

Jumbo-Visma kon donderdag terugblikken op een bijzonder geslaagde dag. Sepp Kuss won de etappe, kopmannen Primoz Roglic en Jonas Vingegaard pakten tijd op hun concurrenten.

Jumbo-Visma zette de koers voor de zoveelste keer dit jaar naar zijn hand. Het zat met vier renners in de kopgroep, de andere vier zaten in het peloton achter de rug van onder meer INEOS Grenadiers en Soudal Quick-Step.

Roglic en Vingegaard pakten ook nog tijd terug op hun concurrenten voor het eindklassement. Al wou sportief directeur Merijn Zeeman niet alle credits. "Het was niet direct hét plan om het zo te doen, maar we geloofden erin dat we op een slimme manier wat konden bewerkstelligen voor het klassement", zei hij bij Eurosport.

"Het was het plan om van Sepp een bedreiging te maken, omdat ze dan keuzes moeten maken in wie ze moeten volgen", zei Zeeman nog. "Uiteindelijk kon hij ook de ritzege pakken, dus die kan je dan niet laten liggen. Als je dan één iemand moet uitkiezen, dan is het Sepp wel."

Evenepoel niet gekraakt

Vingegaard en Roglic pakten uiteindelijk 'maar' 32 seconden op Evenepoel. "Eigenlijk heeft Remco het nog heel goed gedaan, hij is niet gebroken. We hebben tijd teruggepakt, maar hij zal ook weer zoeken naar revanche. Met nog twee weken te gaan gaat het nog altijd om de knikkers."