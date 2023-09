Kopecky, Vollering en Wiebes afwezig? Geen probleem voor sterrenensemble SD Worx in Frankrijk

Een nieuwe World Tour-koers in het vrouwenwielrennen? Een nieuwe overwinning voor SD Worx. Een verrassing mag dat al lang niet meer zijn natuurlijk ...

Op zaterdag stond in Frankrijk de GP de Plouay op het programma. En dat werd een erg boeiende race, met een niet zo verrassende eindoverwinnaar.

SD Worx trok naar de race zonder Vollering, Wiebes of Kopecky. En dus was het de vraag wie van het sterrenteam zou opstaan.

Bredewold doet het

Reusser vanuit een vlucht of een solo, of toch een sprint? Het werd het laatste en uiteindelijk was het Mischa Bredewold die als eerste over de meet reed.

In de sprint hield de 23-jarige Nederlandse Marta Lach en Sofia Bertizzolo af. En dus is er opnieuw een World Tour-race naar SD Worx gegaan.