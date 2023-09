🎥 Ploegmaat spuit met lof na een machtsontplooiing van Wout Van Aert

Wout Van Aert heeft zijn rentree op de weg gemaakt en hoe. In de Tour of Britain trok hij met groot gemak de sprint voor Olav Kooij aan. Die moest nog weinig moeite doen om het af te maken.

Na zilver op het WK in Glasgow nam Wout Van Aert een rustperiode. Vervolgens won hij de gravelrace in Houffalize en op de weg maakte hij in de Tour of Britain zijn rentree.

Daar was zijn rol duidelijk: in de 1e ritten de massasprint voor Olav Kooij aantrekken. Net voor de laatste bocht van de openingsrit zette Van Aert zich op kop en trok hij de rest van het peloton op een lint. Enkel Kooij kon nog volgen en die maakte het simpel af. Van Aert sprintte nog wat door en werd 2e.

Na de streep was Kooij in het flashinterview een en al lof over zijn ploegmaat: "Van Aert is een van de beste wielrenners in de wereld. Om hem als lead-out te hebben, geeft ontzettend veel vertrouwen. Je kan erop vertrouwen dat het goedkomt. Het is geweldig dat hij erbij is."