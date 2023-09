Winnares Franse eendagsklassieker haalt uit naar de organisatie: "Best gevaarlijk"

Mischa Bredewold heeft zaterdag de Classic Lorient Agglomération gewonnen. Zo gaf ze SD Worx een nieuwe zege, maar achteraf was ze niet te spreken over het parcours.

Zoals in de meeste koersen dit seizoen buitte SD Worx zijn overtal uit. Deze keer pakte Mischa Bredewold de zege en zo schreef ze de Classic Lorient Agglomération op haar naam. "Ik hoefde weinig energie te verspillen", bekende ze in het flashinterview.

Bredewold ging vroeg in de sprint aan en sprintte zo naar de zege. Ze was moe, maar in volle euforie na haar zege. Al had ze ook kritiek op het parcours.

"Ik vind deze koers erg mooi, maar er waren vandaag wel veel obstakels op de weg", aldus Bredewold. "We moesten veel draaien en keren. Dat hoort hoort natuurlijk bij de koers, maar soms was het gevaarlijk. Het was een beetje eng en ook kwam ik ten val. Ik eindigde in de goot, maar gelukkig liep ik geen ernstige schade op."