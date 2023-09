🎥 Twee op twee: Olav Kooij mag opnieuw lead-out Wout van Aert bedanken in Groot-Brittannië

De tweede rit van de Ronde van Groot-Brittannië was ultrakort met slechts 109,9 kilometer met start en aankomst in Wrexham. Onderweg lag er slechts één klimmetje van derde categorie en een massasprint leek dan ook onvermijdelijk.

De klassieke vroege vlucht, met daarbij de Belg Abram Stockman (TDT-Unibet), van vier renners probeerde die massasprint te vermijden. Maar op zo'n 10 kilometer van de streep werden Stockman en Crockett als laatste gegrepen.

Heel wat ploegen zetten hun treintjes voor de massasprint op de rails, maar een valpartij vooraan in het peloton. Jumbo-Visma ontsnapte net en nam de sprint weer in handen. Van Aert zorgde weer voor een uitstekende lead-out voor Olav Kooij.

De Nederlander sprintte alweer makkelijk naar de zege, Danny van Poppel (BORA-hansgrohe) sprintte naar plek twee. Wout van Aert werd deze keer derde. Kooij blijft ook leider in Groot-Brittannië.

