Gewezen Belgisch kampioene aan de kant geschoven: "Wordt afgerekend op blessure"

Slecht nieuws voor Jesse Vandenbulcke. De 27-jarige renster moet op zoek naar een nieuwe ploeg, want haar huidig team gaat niet met haar verder.

Jesse Vandenbulcke zal volgend jaar aan de slag moeten bij een nieuwe ploeg. Haar contract bij Human Powered Health wordt niet verlengd.

Een paar maand geleden leek ze nog op weg naar een nieuw tweejarig contract, maar dat feest gaat dus niet door. Vandenbulcke zelf is niet blij met de situatie.

Enkelbreuk

Een enkelbreuk opgelopen in een kermiskoers was het omslagpunt volgens de renster. "De ploeg had in de periode rond het Belgisch kampioenschap aangegeven dat een belangrijke periode aanbrak om podiumplaatsen te rijden."

"Maar door die val mocht ik deze ambitie opbergen. En eigenlijk heeft de ploeg me nadien afgerekend op deze blessure. Ik kreeg gewoon de kans niet om me te bewijzen. Jammer dat het zo is gelopen", aldus de 27-jarige gewezen Belgische kampioene in Het Nieuwsblad.