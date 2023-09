Peter Sagan zorgt voor uur uitstel in laatste Belgische race én heeft nieuws over zijn toekomst

Peter Sagan zwaait na dit seizoen af als profwielrenner. De Slowaak won zijn afscheidskoers op Belgische bodem. Een grote verrassing was dat allerminst, maar genieten was het zeker en vast wel. Al zorgde Sagan-mania wel ook voor oponthoud.

Elk jaar is er een strakke timing bij het Dernycriterium in Wetteren. En zelf op het nieuwe parcours was dat ook opnieuw de bedoeling. Drie keer een publiciteitscaravaan, daarna drie keer een race achter de brommers.

Dit jaar liep een en ander toch wat vertraging op. Met dank ook mede aan Peter Sagan. Die werd elke drie meter namelijk aangeklampt door een supporter. Selfies, handtekeningen, ... Het was schering en inslag en zorgde mee voor vertraging.

Wielergekte

De eerste race begon met een uur vertraging, de winnaar kenden we pas na 19 uur. En uiteraard was het Sagan zelf die in de derde race de koers naar zijn hand wist te zetten, tot groot jolijt van de duizenden supporters.

"Ik ben blij dat ik opnieuw in België ben. België is wielergek en ze wilden me graag nog eens zien", aldus Sagan zelf tegen Het Nieuwsblad. "Ik heb hier goede herinneringen. Ik won de Ronde van Vlaanderen en drie keer Gent-Wevelgem. Of dit nu echt mijn laatste wedstrijd in België is? Misschien doe ik wel nog mee aan een Belgische mountainbikewedstrijd."