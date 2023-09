Wie anders? Peter Sagan wint laatste koers op Belgische bodem

Peter Sagan zwaait na dit seizoen af als profwielrenner. De Slowaak komt ook nog eens naar België. Maandag stond hij aan de start in Wetteren tijdens het jaarlijkse dernycriterium tijdens Wetteren kermis.

Peter Sagan kondigde in januari van dit jaar al aan dat hij eind dit jaar stopt met profwielrennen op de weg. De focus ligt op de mountainbike en de Olympische Spelen in Parijs in 2024.

Dit jaar kwam hij wel nog eens naar België, om zijn afscheid te vieren van het wegwielrennen op Wetteren Kermis. Daar was hij actief op het dernycriterium.

En uiteraard won hij dat ook. In de eerste reeks ging de zege nog naar Michael Vanthourenhout, maar een steeds attente Sagan reed telkens mee bij de eerste vijf-zes renners.

In de derde en laatste reeks haalde hij vervolgens zijn gram door flink uit te halen en ook meteen de eindzege binnen te halen. Jordi Meeus en Jasper De Buyst vervolledigden het podium.