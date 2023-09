🎥 De meester mag ook eens juichen: na andere rol de vorige vier keer maakt Wout van Aert het nu zelf helemaal af

Wout van Aert toont zich nog eens de meester van de sprint. Na vier keer succesvol te zijn in een rol als lead-out voor Kooij, wist hij het nu zelf af te maken. Voor Van Aert nog maar zijn vierde overwinning van het seizoen. Jumbo-Visma boven in Tour of Britain.

In de vorige vier etappes in deze rittenkoers was het keer op keer raak voor het succesrecept van de Nederlandse ploeg: lead-out van Van Aert en Kooij die vervolgens naar winst spurt. Ook rit 5 van en naar Felixstowe was opnieuw een kans voor sprinters. Joey Rosskopf deed zijn uiterste best in de ontsnapping, maar tevergeefs.

In de slotkilometers was alles opnieuw samen en stond een volgende sprint in de sterren geschreven. Ze besloten het bij Jumbo-Visma eens anders aan te pakken. Kooij liet het gat vallen en Van Aert kletste weg uit het peloton.

Niemand die op de enorme lenderukken van Wout van Aert nog een antwoord had. Hij liet de peloton verschillende lengten achter zich en kon zo zelf nog eens proeven van de overwinning. Van Aert is meteen ook de nieuwe leider. Jumbo-Visma verdeelt en heerst in de Tour of Britain, letterlijk en figuurlijk.