Dan toch nog een ultiem verzoek gericht aan Mathieu van der Poel: "Ook na het WK nog een keer gepolst"

Van der Poel weet wat te doen op een kampioenschap, dat is op het WK gebleken. Een verzoek aan zijn adres om ook het EK er nog bij te nemen draaide op niets uit.

Dat verzoek is er echt wel nog gekomen van de Nederlands bondscoach, ook al leek het wel duidelijk dat Van der Poel het EK niet zou rijden. "Of ik nog een appje gewaagd heb aan Mathieu? Natuurlijk heb ik nog een berichtje gestuurd! Ik heb met hem meerdere malen over dit EK gesproken", zegt Koos Moerenhout aan WielerFlits.

Vooral omdat het parcours rond de VAM-berg Van der Poel goed moet liggen. "Ja, ook na het WK heb ik hem nog een keer gepolst. Op een gegeven moment ga je toch je longlist weer afvinken en dan begin je met renners die je als kopman ziet, zodat je de ploeg daar omheen kan bouwen."

ZONDER VAN DER POEL GEEN TOPFAVORIET

Verschillende namen hadden dus al ingevuld kunnen worden als Van der Poel 'ja' had gezegd. "Mathieu’s aanwezigheid vergroot ook de kansen van anderen. Maar het EK past simpelweg niet in zijn eigen programma." Moerenhout zet nu in op andere explosieve renners, al zijn die natuurlijk geen topfavoriet zoals Van der Poel dat zou zijn.