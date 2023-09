In de toekomst in de Tour? Wout Van Aert laat zich er duidelijk over uit of experiment in grote ronde herhaald kan worden

Van Wout van Aert weten we dat hij in de Tour goed is voor glansprestaties. Een experiment dat Jumbo-Visma momenteel succes oplevert, zou daar wel eens herhaald kunnen worden. In elk geval lonkt het groterondewerk voor sprintkanon Kooij.

Die spurtte in de Tour of Britain al vier keer naar winst, met Van Aert telkens als loods. Cyclingnews sprak de Belg in Groot-Brittanië. "Hij heeft het potentieel om de beste sprinter ter wereld te worden", schat Van Aert de afmaker van dienst hoog in. "Ik denk dat hij er al dicht bij is." Met een grotere motor kan Kooij nog frisser zitten in de finale.

Het lijkt wonderwel te werken tussen de twee ploegmaats. "We zijn eigenlijk nog altijd een echte connectie aan het opbouwen, want we hebben nog niet al te vaak samen gekoerst. We hebben een paar eendagskoersen in België samen gedaan en het is super leuk om tot op heden de hele tijd succesvol te zijn in de Tour of Britain."

RELAXED KOERSEN VOOR VAN AERT

Van Aert geniet er van dat hij zelf relaxed kan koersen. Jumbo-Visma kondigde al aan dat Kooij volgend jaar zijn debuut zal maken in een grote ronde. Het doet de vraag rijzen of hij het ook kan op dat niveau en of we de huidige combinatie met Van Aert dan ook in actie zien.

Het zou niet de eerste keer zijn dat Wout van Aert zich uit de naad werkt voor een ploegmaat, zelfs op het hoogste niveau. "Het is al een speciale Tour of Britain geweest met veel vlakke ritten, maar ik denk dat het ook kan werken in een grote ronde als we Olav uitspelen in de vlakke sprints."