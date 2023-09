Wat kan spurter Soudal Quick-Step beginnen? "Redelijk moeilijk als je het moet opnemen tegen mannen als Van Aert"

Wout van Aert zal er wel leute in hebben, zoals dat dan gezegd wordt. Andere spurters grijpen zich naar de haren door het werk van Van Aert in de Tour of Britain.

Die zette Olav Kooij tot dusver keer op keer perfect af, waarna de Nederlander het vervolgens kon afmaken. Nochtans is het niet zo dat er geen andere rappe mannen aanwezig zijn in de Tour of Britain. Ethan Vernon van Soudal Quick-Step tekent er bijvoorbeeld present. Vernon doet in zijn thuisland wel mee namens de Britse selectie.

In de laatste twee etappes kwam Vernon als derde over de streep. Telkens was Kooij dus de winnaar. Het is voor de Britten vooral geen evidentie om op te boksen tegen de loods van Kooij. Moeten concurreren met Van Aert is al niet simpel voor Vernon, laat staan voor zijn ploegmaats.

© photonews

Eén van hen, Oliver Wood, laat zich daar bij The Yorkshire Post over uit. "We zetten al ons geld op het helpen van Ethan Vernon om een etappe te winnen, want het is redelijk moeilijk als je het moet opnemen tegen mannen als Wout van Aert enzo", kan de Brit niet duidelijker zijn.