Toekomstige ploegmaat Wout Van Aert charmeert meteen: "Hem de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix helpen winnen"

Wout Van Aert heeft vanaf 2024 Matteo Jorgenson aan zijn zijde. De Amerikaan is een van de revelaties van het seizoen en maakt de overstap naar Jumbo-Visma.

Dit jaar won Matteo Jorgenson de Ronde van Oman en werd hij 8e in Parijs-Nice. In de E3 Saxo Classic werd de Amerikaan 4e. Nadien moest hij nipt het onderspit in de Ronde van Romandië delven.

Het leverde voor Jorgenson heel wat interesse van andere teams op. Onder meer Soudal Quick-Step en Remco Evenepoel wou hem om in de klimtrein van Evenepoel te komen, maar uiteindelijk koos de renner van Movistar voor Jumbo-Visma.

MATTEO JORGENSON OOK NAAR DE TOUR DE FRANCE?

Daar zal Jorgenson in de kasseiklassiekers het team komen versterken. Met Wout Van Aert sprak hij al. "Ik heb hem gezegd dat ik hem dolgraag aan de zege in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix wil helpen", zei de Amerikaan bij Het Nieuwsblad.

Nadien volgt mogelijk de Tour de France voor Jorgenson. Daar zal hij proberen Jonas Vingegaard of Primoz Roglic aan de zege te helpen.