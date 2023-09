🎥 Indrukwekkende Wout Van Aert pakt net naast nieuwe ritzege in de Tour of Britain, maar blijft leider

Rasmus Tiller heeft de 7e rit in de Tour of Britain gewonnen. Wout Van Aert viel enkele keren aan en werd in de slotkilometer gegrepen en greep zo naast zijn 2e ritzege. Hij blijft wel leider.

Op de voorlaatste dag van de Tour of Britain stond de 1e belangrijke rit voor de klassementsrenners op het programma. Vanuit Tewkesbury ging het naar Gloucester. Tijdens de 171 km ging het bijna voortdurend op en af. In de finale lagen nog 2 stevige beklimmingen, met de laatste op 10 km van de streep.

Met Tom Pidcock moesten de favorieten geen rekening meer houden, want verscheen niet meer aan de start. Die start was verschroeiend. Er was een spervuur aan aanvallen en het duurde bijna 40 km vooraleer een definitieve ontsnapping vertrok. 5 renners met onder meer Ben Turner en Abram Stockman kregen een vrijgeleide van het peloton.

De kopgroep kreeg een voorsprong van zo'n 3,5 minuten. Het peloton liet eerst nog wat begaan, maar in het zicht van de finale daalde de voorsprong bliksemsnel.

Wout Van Aert versnelde op de voorlaatste klim van de dag en kreeg 5 renners mee in zijn zog. De samenwerking was niet optimaal en zo keerde het peloton in het zicht van de laatste klim terug.

Op die laatste klim demarreerde Van Aert nogmaals. Hij maakte de oversteek naar de overblijvers van de kopgroep. Achter hen ontstond een achtervolgende groep van 5 renners. Danny van Poppel en Gonzalo Serrano maakten de oversteek naar de kopgroep.

Van Aert won niet nog meer volk laten terugkeren en ging op 5,5 km van de streep nog eens aan. Hij streed voor enkele seconden, maar in de slotkilometer werd hij weer gegrepen. Het kwam tot een spurt van een groepje en Rasmus Tiller pakte de ritzege voor Danny van Poppel en Stephen Williams. Wout Van Aert blijft leider.

