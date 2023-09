Analist zegt waar hij grote moeite mee heeft na de demonstratie van Remco Evenepoel

Iedereen is onder de indruk van de demonstratie van Remco Evenepoel. Voor analisten zit er ook een moeilijk aspect aan, zo blijkt.

Tijdens de uitzending van rit 14 in de Vuelta, vroegen ze zich op Eurosport af wat mogelijk was geweest als Remco Evenepoel die slechte dag niet had gekend. "Dit is moeilijk in perspectief te plaatsen", vond cocommentator en ex-wielrenner Karsten Kroon.

"Het is indrukwekkend wat hij doet. Was hij ook in staat geweest om een Kuss eraf te rijden? Dat kan je niet zeggen." Wat niet wegneemt dat het bewondering oogst wat Evenepoel heeft laten zien. "Om alle frustratie en verdriet uit de benen te trappen: respect hoor."

Het is een groots nummer van Evenepoel

Een bijzonder mens, noemt Kroon de Belgische kampioen. "Het is een groots nummer. Van Evenepoel, maar ook van Cattaneo, die veel werk voor hem verrichtte op de eerste klim. Daarna heeft Evenepoel het in zijn eentje gedaan."