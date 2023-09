Hebben ook trollen en (Belgische) pers invloed op Evenepoel? Hoed gaat alvast af voor hem vanwege strategische keuze

De rollercoaster van Remco Evenepoel in de Vuelta gaat nog diep bestudeerd worden. De pers die verwachtingen koestert, trollen op internet: zouden zulke dingen ook invloed op hem hebben gehad? Daar wordt over gespeculeerd.

Volgens Adam Blythe heeft Evenepoel in de dertiende rit vooral het vertrouwen verloren. "Het is niet dat hij zijn hoofd verloor, het is gewoon dat hij een slag kreeg door de situatie", aldus de Britse ex-renner op Eurosport. Vervolgens maakte Evenepoel wel de juiste keuze, in tegenstelling tot anderen.

"Ik zei het ook over Almeida: is het het waard om te blijven vechten of is het dan beter om je te sparen en de volgende dagen iets te proberen doen of te werken voor zijn ploegmaat? Dat is wat Evenepoel gedaan heeft. Hij zag dat hij tijd verloor en besloot dat hij dan maar meteen beter veel tijd kon verliezen", weet Blythe.

© photonews

"Hij recupereerde, drukte op de resetknop en kwam zo weer zo fris mogelijk aan de start. Je moet je hoed voor hem afnemen." Het is ook de vraag of invloed van buitenaf hem misschien enigszins uit zijn lood heeft geslagen. "We weten niet hoe veel hij leest op het internet, of hij getrolld wordt en of hij online haatberichten krijgt."

Daarnaast zijn er ook de gewone verplichtingen die veel van hem eisen. "Er is dan nog de Belgische pers, de internationale pers, die er kort op zit." Het antwoord op zij die aan hem twijfelden is er alvast gekomen. "Het was niet iedereen het zwijgen opleggen, maar hij zegt zo wel: ik had één slechte dag en ik sta er terug."