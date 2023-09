Voormalig Vueltawinnaar kan het maar al te goed begrijpen en verklaart hoogoplopende emoties bij Remco Evenepoel

Van de ene emotie is het naar de andere voor Remco Evenepoel. Je moet al een Vueltawinnaar zijn als Sean Kelly, een man die ook alles meemaakte in de grote ronden, om het echt te begrijpen.

De Ierse wielerlegenden was één van de analisten in de studio van Eurosport en stond stil bij de hoogoplopende emoties bij Remco Evenepoel. "Veel had te maken met de dag voordien bij de emoties die je zag aan de finish. Je zag hem denken: wat als ik die slechte dag niet had gehad, wat als ik al die tijd niet had verloren?"

EVENEPOEL KON AL NADENKEN TIJDENS KOERS

Evenepoel moet zelf toch ook iets wijzer zijn dan de buitenwereld over wat nu gaande was en kon tijdens de koers al beginnen nadenken. "Hij weet ook meer dan wij. Hij had al tijd om het te analyseren in de laatste kilometers, nadat hij was weggereden van Romain Bardet."

Dat de tranen van het gezicht rolden bij de Belg, had dus niet enkel te maken met de ritzege op zich. "Die comeback betekende veel, maar het terugdenken aan wat gebeurd was, verklaart de emoties na de finishlijn."