Speciale boodschap ex-pupil Axel Merckx voor Jumbo-vertrekker, Bennett weg bij UAE (naar Soudal Quick-Step of niet?)

Opnieuw een opmerkelijk dagje in wielerland. Zo zit Jumbo-Visma met een vertrekker en nam Bennett afscheid van UAE.

Laten we beginnen bij Sam Oomen, die de ene supermarkt inruilt voor de andere als het ware. De Nederlander verlaat Jumbo-Visma en tekende voor drie jaar bij Lidl-Trek. De Brit Tao Geoghegan Hart, die vroeger nog in het opleidingsteam van Axel Merckx reed, verwelkomde Oomen zowaar in het Nederlands op X, het vroegere Twitter.

Veertien jaar samen gekoers, nu gaan we in de zelfde ploeg koers. Let’s gooooo Sam 🧡 https://t.co/UrynGek2JM — Tao Geoghegan Hart (@taogeoghegan) September 11, 2023

Met UAE zwaait nog een andere topploeg een potentieel belangrijke pion in de bergen uit. George Bennett gaat eind dit jaar weg bij de ploeg uit de Emiraten. De Nieuw-Zeelander werd al in verband gebracht naar Soudal Quick-Step.

Patrick Lefevere ontkende op dat moment wel dat er reeds gewerkt werd aan een concrete overeenkomst. Wordt dus vervolgd.