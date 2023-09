Mathieu van der Poel krijgt nieuwe kans om te schitteren als wereldkampioen: "Op maat van de stevige kerels"

Vorig jaar was Mathieu van der Poel de sterkste op de Citadel van Namen. Hij klopte toen Biniam Girmay en de Spanjaard Gonzalo Serrano in de sprint. Ook dit jaar lijkt Van der Poel weer een van de topfavorieten voor de zege.

Al toonde Van der Poel in de Bretagne Classic (74ste) en de GP de Fourmies (88ste) in zijn eerste twee wedstrijden als wereldkampioen nog niet meteen zijn beste vorm. In de GP de Wallonie krijgt de wereldkampioen dus een nieuwe kans.

"We schotelen de renners een heel klassiek parcours voor", zegt Christophe Brandt, lid van het organisatiecomité. "Bij de start, met de terugkeer naar Aywaille, bezoeken we de provincie Luxemburg waarna het richting de provincie Namen gaat en de aankomst op de Citadel."

"Tijdens het eerste deel vinden de avonturiers een terrein op hun maat, de finale wordt dan weer iets voor de punchers. De opeenvolging van Tienne aux Pierres - Citadel van Namen, na 200 km, is op maat van stevige kerels."

Tomorrow the 63rd @tourdewallonie will be held between Aywaille and the Citadel of Namur. Fun fact: Alpecin-Deceuninck is at the start with both Elite world champion @mathieuvdpoel and U23 world champion @laurance_axel. Mathieu, by the way, is the defending champion in this race. pic.twitter.com/iE0L2t2nKG